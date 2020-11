Αθλητικά

Champions League: Στους “16” Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους

Η Παρί με τη νίκη της επί της Λειψίας μπήκε γερά στο... κόλπο της πρόκρισης, ενώ Ντόρτμουντ και Λάτσιο μόνο εάν «αυτοκτονήσουν» δεν θα βρεθούν στους «16».

Η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους, μετά τις Τσέλσι και Σεβίλη που προηγήθηκαν, εξασφάλισαν από τον ίδιο όμιλο (7ο) την πρόκρισή τους στην φάση των νοκ άουτ αγώνων του Champions League, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των ομίλων της διοργάνωσης. Η Παρί με τη νίκη της επί της Λειψίας μπήκε γερά στο... κόλπο της πρόκρισης, ενώ Ντόρτμουντ και Λάτσιο μόνο εάν «αυτοκτονήσουν» δεν θα βρεθούν στους «16».

Χωρίς τον Λιονέλ Μέσι (έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί, όπως και ο Ντε Γιονγκ) και με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της λόγω των τραυματισμών βασικών πακτών της (Πικέ, Μπουσκέτς, Φατί), η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» στο δεύτερο μέρος το ματς με την Ντιναμό Κιέβου (4-0) και με το 4Χ4 στον 7ο όμιλο «σφράγισε» το «εισιτήριο» για την φάση των νοκ άουτ αγώνων. Το γκολ του Ντεστ στο 52΄ ήταν το «παρθενικό» του με την φανέλα της Μπαρτσελόνα και πρώτο του στο Champions League.

Το γκολ του Μοράτα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων έμελλε να στείλει την Γιουβέντους στους «16» του Champions League. Η «Μεγάλη Κυρία» επικράτησε με 2-1 της Φερεντσβάρος σε αγώνα που ο Ρονάλντο ισοφάρισε το ρεκόρ που κρατούσε μέχρι απόψε ο Μέσι με τα γκολ σε εντός έδρας αγώνες στο Champions League (70).

Αυτό που προκάλεσε έκπληξη και συνέβη για πρώτη φορά από τότε που ιδρύθηκε (πριν από 137 χρόνια) ήταν το γεγονός ότι η Γιουβέντους παρέταξε μία ενδεκάδα χωρίς κανέναν Ιταλό παίκτη!

Στο πιο σημαντικό ματς του πρώτου μέρους της 4ης αγωνιστικής, η Παρί Σεν Ζερμέν έπαιζε... τα ρέστα της στο «Παρκ ντε Πρενς» εναντίον της Λειψίας. Το γκολ-πέναλτι του Νεϊμάρ στο ξεκίνημα ήταν αρκετό για τους Γάλλους να πάρουν τη νίκη με 1-0 και να μπουν για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η Παρί έχει 6 βαθμούς, όσους και η Λειψία, ισοβαθμούν στην 2η θέση του 8ου γκρουπ και τα πάντα θα ξεκθαρίσουν στα δύο ματς που απομένουν.

Για τον ίδιο όμιλο (8ο) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πήρε το αίμα της πίσω» μετά την ήττα-σοκ που είχε γνωρίσει στην Τουρκία από την Μπασάκσεχιρ πριν από τρεις εβδομάδες και με το ευρύ 4-1 έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στους «16» (δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε προπορεύεται με 9 βαθμούς).

Χωρίς να «πατήσει το γκάζι» η Ντόρτμουντ «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο την αναμέτρηση με την Μπριζ (3-0) και παραμένει στην κορυφή του 6ου γκρουπ με 9 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Λάτσιο, η οποία επικράτησε με 3-1 της Ζενίτ και με τους «Βεστφαλούς» είναι οι ομάδες που όπως όλα δείχνουν θα προκριθούν στην επόμενη φάση και θα παίξουν την πρωτιά την προσεχή εβδομάδα στο μεταξύ τους ντέρμπι στο «Σιγκναλ Ιντούνα Παρκ» (2/12).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρεν-Τσέλσι 1-2

(85΄ Γκιρασί - 22΄ Χάντσον-Οντόι, 90΄+1 Ζιρού)

Κράσνονταρ-Σεβίλη 1-2

(56' Βάντσερσον - 4΄ Ράκιτιτς, 90΄+5 Ελ Χαντάντι)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Λάτσιο-Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 3-1

(3΄,55΄πεν. Ιμόμπιλε, 22΄ Παρόλο - 25΄ Τζιούμπα)

Ντόρτμουντ-Μπριζ 3-0

(18΄,60΄ Χάαλαντ, 45΄ Σάντσο)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντιναμό Κιέβου-Μπαρτσελόνα 0-4

(52΄ Ντεστ, 57΄,70΄πεν. Μπρεθγουέϊτ, 90΄+2 Γκριεζμάν)

Γιουβέντους-Φερεντσβάρος 2-1

(35΄ Ρονάλντο, 90΄+2 Μοράτα - 14΄ Ουζούνι)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Γιουν.-Μπασακσεχίρ 4-1

(7΄,19΄ Φερνάντες, 35΄πεν. Ράσφορντ, 90΄+2 Τζέιμς - 75΄ Τουρούτς)

Παρί Σεν Ζερμέν-Λειψία 1-0

(11΄πεν. Νεϊμάρ)