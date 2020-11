Τεχνολογία - Επιστήμη

Η νυχτερινή βάρδια βλάπτει σοβαρά την υγεία

Σε ποια ευρήματα καταλήγει βρετανική έρευνα για όσους εργάζονται μόνιμα σε νυχτερινές βάρδιες.

Οι άνθρωποι που εργάζονται μόνιμα τα βράδια αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για μέτριο έως σοβαρό άσθμα, όπως καταδεικνύει μία νέα βρετανική επιστημονική μελέτη, σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία είναι σημαντικές, με δεδομένο πόσο εκτεταμένα είναι αφενός η νυχτερινή εργασία στις ανεπτυγμένες χώρες αφετέρου το άσθμα.

Περίπου ο ένας στους πέντε εργαζόμενους στις ανεπτυγμένες χώρες εργάζεται σε μόνιμες ή εναλλασσόμενες βάρδιες. Η εργασία σε βάρδιες, όπως έχουν δείξει προηγούμενες έρευνες, διαταράσσει το εσωτερικό βιολογικό ρολόι (κιρκάδιο ρυθμό), που κανονικά συγχρονίζεται με την εναλλαγή φωτός-σκοταδιού στο περιβάλλον. Αυτή η διαταραχή έχει συσχετιστεί με διάφορες μεταβολικές διαταραχές, καρδιαγγειακή νόσο, καρκίνο κ.ά., ενώ -μετά τη νέα μελέτη- σε αυτόν τον κατάλογο πρέπει να προστεθεί, πλέον, και το άσθμα.

«Είναι πολύ πιθανό ότι η αναστάτωση του βιολογικού ρολογιού ευνοεί την ανάπτυξη άσθματος», ανέφεραν οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Χάνα Ντάρινγκτον της Σχολής Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο πνευμονολογικό περιοδικό «Thorax».

Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 287.000 άτομα ηλικίας 37 έως 72 ετών, από τους οποίους σε ποσοστό 17% δούλευαν σε βάρδιες (εξ αυτών περίπου οι μισοί και τα βράδια). Περίπου το 5% των ατόμων συνολικά είχαν άσθμα και από αυτούς σχεδόν το 2% μέτριο έως σοβαρό.

Η μελέτη συσχέτισε τον χρόνο εργασίας με τις διαγνώσεις άσθματος και βρήκε ότι όσοι εργάζονταν μόνιμα σε νυχτερινές βάρδιες είχαν κατά μέσο όρο 36% μεγαλύτερη πιθανότητα άσθματος, ενώ ο κίνδυνος ήταν αυξημένος κατά 11% έως 18% για όσους εργάζονταν σε εναλλασσόμενες βάρδιες (πρωί-βράδυ) ή περιστασιακά τα βράδια.

Επίσης, με βάση τη διάκριση των ανθρώπων σε χρονότυπους «κορυδαλλών» (κοιμούνται πολύ νωρίς-ξυπνούν πολύ νωρίς) και «κουκουβαγιών» (κοιμούνται πολύ αργά-ξυπνούν πολλά αργά), βρέθηκε ότι και στις δύο αυτές ακραίες περιπτώσεις ο κίνδυνος άσθματος είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με όσους έχουν ένα ενδιάμεσο χρονότυπο. Τον μεγαλύτερο κατά 55% κίνδυνο μέτριου έως σοβαρού άσθματος έχουν οι «κορυδαλλοί», δηλαδή οι πολύ πρωινοί τύποι (που είναι ξύπνιοι πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι των υπόλοιπων), που εργάζονται σε ακανόνιστες βάρδιες, μεταξύ των οποίων και νυχτερινές.

Η μελέτη βρήκε ότι, σε σχέση με τους εργαζόμενους σε γραφείο τα πρωινά, οι εργαζόμενοι σε βάρδιες, ιδίως νυχτερινές, είναι συχνότερα άνδρες, καπνιστές, οι οποίοι εργάζονται περισσότερες ώρες και κοιμούνται συνολικά λιγότερες ώρες μέσα στην ημέρα.