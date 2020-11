Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κομισιόν: Υπεγράφη η συμφωνία με την Moderna για το εμβόλιο

Πόσες δόσεις για αγορά προβλέπεται στην σύμβαση και πότε θα γίνει η προμήθειά τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκτη σύμβαση στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια, αυτή τη φορά με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna. Η σύμβαση προβλέπει την αρχική αγορά 80 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και τη δυνατότητα να ζητηθούν έως και 80 εκατομμύρια δόσεις ακόμα η προμήθεια των δόσεων αυτών θα γίνει όταν το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19.

Η σύμβαση με τη Moderna διευρύνει το ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, καθώς και η σύμβαση που εγκρίθηκε με την εταιρεία CureVac. Αυτό το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι «Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω τη σημερινή συμφωνία με την εταιρεία Moderna για την αγορά έως 160 εκατομμυρίων δόσεων του μελλοντικού της εμβολίου. Είναι η έκτη σύμβασή μας με παραγωγό εμβολίων, ενώ εργαζόμαστε για τη σύναψη μίας ακόμα σύμβασης. Δημιουργούμε ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια εμβολίων για τη νόσο COVID-19 στο κόσμο, παρέχοντας στους Ευρωπαίους πρόσβαση στα μέχρι στιγμής πιο υποσχόμενα μελλοντικά εμβόλια που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο μπορεί να μας βοηθήσει να σταματήσουμε την πανδημία και να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονική ζωή.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, υπογράμμισε ότι «Η σημερινή συμφωνία με τη Moderna αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ορόσημο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια. Είμαι ευτυχής που μέχρι στιγμής έχουμε συνάψει έξι συμφωνίες για τα εμβόλια. Πρόκειται για σαφή απόδειξη της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: μια Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της και ένα προσχέδιο για τη μελλοντική συνεργασία μας στον τομέα της υγείας. Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι πιο σημαντικό από ποτέ για την αποκατάσταση της ομαλότητας και την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Κανένας δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι να είναι ασφαλείς.»

Η Moderna είναι μια εταιρεία με έδρα στις ΗΠΑ που πρωτοστατεί στην ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας εμβολίων με βάση το αγγελιαφόρο RNA (mRNA), το οποίο μεταφέρεται στα κύτταρα με νανοσωματίδια λιπιδίων. Αυτή η πλατφόρμα εμβολίων έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία. Η βασική αρχή είναι ότι το εν λόγω μόριο μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας δεδομένων, με τη βοήθεια του οποίου ο οργανισμός μπορεί να παραγάγει από μόνος του πρωτεΐνες και να προκαλέσει διαρκή ανοσία έναντι της νόσου COVID-19.Η Επιτροπή αποφάσισε να υποστηρίξει το εμβόλιο αυτό βασιζόμενη σε έγκυρη επιστημονική αξιολόγηση, στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και στην παραγωγική ικανότητα της εταιρείας στην Ευρώπη για να προμηθεύσει το σύνολο της ΕΕ.