Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Συγκλονιστικές μαρτυρίες πρώην ασθενών με Covid-19

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια η θεματολογία που αναπτύσσει, με την βοήθεια ειδικών, η Φωτιενή Γεωργίου στον ΑΝΤ1, κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ακούμε συγκλονιστικές μαρτυρίες από πρώην ασθενείς COVID-19 και τις οικογένειές τους. Ενημερωνόμαστε για το τι δείχνουν οι νέες μελέτες για τον βελονισμό και την προστασία από νέο κορονοϊό, ποια είναι η κατάλληλη διατροφή κατά του φουσκώματος και, τέλος, ποια θεραπευτική άσκηση μας τονώνει πνευματικά.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ανακαλύπτουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την προφύλαξη των διαβητικών από τον COVID-19, πώς σταματάμε το τσιμπολόγημα του lockdown, γιατί πρέπει να μάθουμε να λέμε ΟΧΙ και πώς πρέπει να τρέφεται ο σκύλος μας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla