Life

Πλήρωσε “χρυσάφι” για ένα διαμέρισμα του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο διαμέρισμα μπήκε πωλητήριο τον Μάρτιο, με αρχική τιμή 25% υψηλότερη απο αυτή που πλήρωσε ο αγοραστής.

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η Τζέσικα Μπίελ πώλησαν το ρετιρέ τριών υπνοδωματίων, στη γειτονιά SoHo του Μανχάταν για 6,35 εκατομμύρια δολάρια.

Το διαμέρισμα βγήκε για πρώτη φορά προς πώληση τον Μάρτιο για 7,99 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η Mansion Global. Στη συνέχεια όμως το διάσημο ζευγάρι αναγκάστηκε να ρίξει την τιμή και τελικά το σπίτι πωλήθηκε για 6,35 εκατομμύρια δολάρια. Το ζευγάρι αγόρασε το σπίτι το 2010 μέσω μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έναντι 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ρετιρέ βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του SoHo Mews - και σχεδιάστηκε από τους Gwathmey Siegel Kaufman & Associates Architects. Το διαμέρισμα διαθέτει βεράντα και μεγάλα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή.

Το ανοιχτού τύπου σαλόνι διαθέτει τζάκι με φυσικό αέριο, προσαρμοσμένη ξύλινη επένδυση και γωνιά πρωινού, καθώς και χώρο για ένα μεγάλο πιάνο, ενώ τα δάπεδα ολόκληρου του διαμερίσματος είναι δρύινα.

Η κουζίνα διαθέτει ιταλικά ντουλάπια βαλκουκίνης, ψυγείο και χώρο αποθήκευσης κρασιού, φούρνο και πλυντήριο πιάτων.

Το κυρίως υπνοδωμάτιο διαθέτει θερμαινόμενο δάπεδο, μπανιέρα, ντους και πολυτελή φωτιστικά και νιπτήρα. Και τα άλλα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, ενώ το σπίτι διαθέτει και μπάνιο επισκεπτών.

Το SoHo Mews διαθέτει 24ωρη υπηρεσία θυρωρείου και γκαράζ με ιδιωτική είσοδο στο κτήριο. Διαθέτει επίσης γυμναστήριο και κοινόχρηστο κήπο.