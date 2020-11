Παράξενα

Μπότσια: Ο Χριστός μπορεί να “γεννηθεί” δυο ώρες νωρίτερα φέτος!

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του αξιωματούχου, ο οποίος δηλώνει πιστός Χριστιανός.

Η ιταλική κυβέρνηση προσπαθεί να καθορίσει τους περιορισμούς που θα ισχύσουν φέτος, λόγω κορονοϊού, την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων.

Σε αυτό το πλαίσιο και με ιδιαίτερη αναφορά στη βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας, στη συνάντησή του με τους υπεύθυνους της τοπικής αυτοδιοίκησης ο Ιταλός υπουργός Περιφερειακών Θεμάτων Φραντσέσκο Μπότσια δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι κάτι που λέω ως χριστιανός, καθολικός πιστός: το να γεννηθεί, φέτος, δυο ώρες νωρίτερα ο Ιησούς Χριστός ή να τελεσθεί νωρίτερα η μεσονύκτια λειτουργία των Χριστουγέννων, δεν αποτελεί αίρεση. Αποτελεί αίρεση το να μην νοιαζόμαστε για τους αρρώστους, για τους γιατρούς και όσους υποφέρουν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι και το περασμένο Πάσχα, ο πάπας Φραγκίσκος προσάρμοσε στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τις τελετές της Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών. «Τα Χριστούγεννα δεν γιορτάζονται με το χρονόμετρο, είναι υπόθεση πίστεως», ολοκλήρωσε ο Ιταλός υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι και ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε έχει ήδη τονίσει ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο πραγματικό, πνευματικό περιεχόμενο της γιορτής, ενώ η κυβέρνηση της Ρώμης έως τώρα συνέστησε στους Ιταλούς να μην καλέσουν σπίτι, για το γιορτινό τραπέζι, πάνω από -το πολύ- οκτώ άτομα.