Life

Σκωτία: Φωτεινά στολίδια από παιδικά σχέδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας πρωτότυπος στολισμός για τα φετινά Χριστούγεννα.

Αυτή την Κυριακή, στις 29 Νοεμβρίου ξεκινά για τη Σκωτία η νηστεία των Χριστουγέννων.

Στο πνεύμα των εορτών, το Νιούμπεργκ, χωριό στην Κομητεία Φάιφ, εγκαινίασε το ετήσιο φεστιβάλ φώτων για τα Χριστούγεννα, όπου ο χριστουγεννιάτικος φωτισμός έχει ως πηγή έμπνευσης σχέδια που έχουν κάνει μικρά παιδιά. Στην πραγματικότητα, όλα τα σχέδια των φώτων είναι αναδημιουργίες με νέον παιδικών σκίτσων

Η παράδοση ξεκίνησε το 2002 και παρά την πανδημία συνεχίζεται, αν και φέτος δεν ανακηρύχθηκε σχέδιο-νικητής. Το Bored Panda παρουσίασε φωτογραφίες των φώτων που όλα αυτά τα χρόνια επελέγησαν ως νικητές σε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό παιδικής φαντασίας. Τα σχέδια που έγιναν χριστουγεννιάτικος φωτισμός ποικίλουν: άγγελοι, τάρανδος, Άγιος Βασίλης, πιγκουίνοι, χριστουγεννιάτικα δέντρα, ακόμη και... γαλοπούλες.

Βλέποντάς τα, νιώθει κανείς πόση αγάπη έβαλαν στα σχέδιά τους τα παιδιά.