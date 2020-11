Αθλητικά

Ολυμπιακός: με επιστροφές η αποστολή για το ντέρμπι με τον Άρη

«Λύνονται» σιγά – σιγά τα χέρια του Μάρτινς, αλλά οι ελλείψεις θα είναι και πάλι αρκετές για τους «ερυθρόλευκους».

Την αποστολή για το ντέρμπι κορυφής του Σαββάτου (28/11, 19:30) με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ανακοίνωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, μετά την προπόνηση της Παρασκευής στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη, με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Πειραιά.

Ο Πορτογάλος συμπεριέλαβε σε αυτή για το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Super League τους Ελ Αραμπί, Χολέμπας και Ραφίνια, ενώ εκτός έμειναν οι Χασάν, Βαλμπουενά, Βινάγκρε, Ανδρούτσος, Μπρούνο και Ραντζέλοβιτς.

Η αποστολή των «ερυθρολεύκων»: Σα, Κρίστινσον, Τζολάκης, Ντρέγκερ, Ραφίνια, Σισέ, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Πέπε, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Λοβέρα, Μασούρας, Σουντανί, Τιάγκο Σίλβα, Βρουσάι, Φορτούνης, Κάιπερς, Ελ Αραμπί.