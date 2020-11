Αθλητικά

Συγκλονίζει αθλητής που νόσησε από κορονοϊό: κανείς δεν είναι άτρωτος (βίντεο)

Ο βολεϊμπολίστας Κώστας Ναλμπάντης, που νοσηλεύεται για 13η ημέρα στο νοσοκομείο της Ρόδου, μίλησε για την περιπέτειά του στον ΑΝΤ1.