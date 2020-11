Κοινωνία

Κορονοϊός: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 από οικογένεια που νόσησε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο κορονοϊός μεταδίδεται σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας. Μια τέτοια περίπτωση φιλοξένησε η εκπομπή, “Υγεία πάνω από όλα”.