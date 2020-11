Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Κέρκυρα: εξιτήριο μετά από μάχη 20 ημερών για υπεραιωνόβια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσίασε υψηλό πυρετό και πολλά άλλα συμπτώματα, αλλά στα 102 της βγήκε νικήτρια. Τι δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου.

Φωτογραφία αρχείου

Νικήτρια από τη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό βγήκε μία υπεραιωνόβια 102 ετών που πήρε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Λεωνίδας Ρουμπάτης, «η ηλικιωμένη είχε νοσηλευτεί για 20 ημέρες στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, που δημιουργήθηκε μετά την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, όταν στον ιδιωτικό οίκο ευγηρίας που διέμενε, στα Ιωάννινα, διαπιστώθηκε ότι 56 ηλικιωμένοι ήταν θετικοί στον κορονοϊό και έπρεπε να νοσηλευτούν μεταξύ αυτων και η 102χρονη».

«Η 102χρονη παρουσίασε για μέρες υψηλό πυρετό, αλλά και πολλά άλλα από τα συμπτώματα του κορονοϊού, όμως δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί» επισήμανε ο διοικητής του Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Από τον ίδιο ιδιωτικό οίκο ευγηρίας των Ιωαννίνων μεταφέρθηκαν μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο Κέρκυρας πέντε ηλικιωμένοι ασθενείς από κορονοϊό, ενώ χθες μαζί με την 102χρονη εξήλθε και μία 74χρονη.

«Η αγάπη και το πείσμα για ζωή νικάει κάθε κακό. Η οργάνωση της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Κέρκυρας λειτουργεί με επαγγελματισμό και αξιέπαινη αντιμετώπιση από το ικανό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για κάθε άνθρωπο που παίρνει εξιτήριο και κερδίζει τη μάχη με τον κορονοϊό» δήλωσε ο Λεωνίδας Ρουμπάτης.