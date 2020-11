Κοινωνία

“Ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 19χρονης που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα (βίντεο)

Ντυμένοι στα λευκά οι φίλοι του άτυχου κοριτσιού, που σκοτώθηκε στη Λ. Βουλιαγμένης. Η δραματική έκκληση των γονέων.

Της Τζένης Κρουσταλλακίδου

Σε στενό οικογενειακό κύκλο, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τη 19χρονη Γιάννα, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα.

Συντετριμμένοι οι γονείς και ο αδελφός της ψάχνουν ακόμα απαντήσεις για το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα. Κάνουν έκκληση εάν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν.

Ελάχιστοι φίλοι της 19χρονης κοπέλας έδωσαν το “παρών” για να της πουν το “τελευταίο αντίο”, ντυμένοι στα λευκά.

Η άτυχη Γιάννα παρασύρθηκε στην παραλιακή, προσπαθώντας να διασχίσει τον δρόμο, από τον οδηγό μιας μοτοσικλέτας.