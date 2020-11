Αθλητικά

Τον Μάιο στο Hall of Fame ο Κόμπι Μπράιαντ

Η τελετή για την εισαγωγή της «τάξης» του 2020 στο "Hall of Fame" επρόκειτο να λάβει χώρα τον Αύγουστο στο Σπρίνγκφιλντ, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Τον Μάιο του 2021 θα μπει στο "Hall of Fame" του μπάσκετ ο Κόμπι Μπράιαντ. Ο θρύλος των Λέικερς θα λάβει μετά θάνατον τη συγκεκριμένη τιμή, καθώς έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με ελικόπτερο στις 26 Ιανουαρίου, μαζί με την κόρη του, Τζιάνα, και άλλα επτά άτομα. Η τελετή για την εισαγωγή της «τάξης» του 2020 στο "Hall of Fame" επρόκειτο να λάβει χώρα τον Αύγουστο στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Τώρα, όμως, ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία διεξαγωγής, η οποία ορίστηκε για το διάστημα 13-15 Μαΐου.

Μαζί με τον Μπράιαντ, θα γίνουν δεκτές στο "Hall of Fame" άλλες δύο μεγάλες μορφές του NBA, ο Τιμ Ντάνκαν και ο Κέβιν Γκαρνέτ, με τους τρεις να μετρούν συνολικά 48 επιλογές για το All-Star Game και 11 τίτλους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Τα υπόλοιπα μέλη της «τάξης» του 2020 που θα γίνουν δεκτά στο "Hall of Fame" είναι η σπουδαία παλαίμαχη αθλήτρια του WNBA, Ταμίκα Κάτσινγκς, ο προπονητής και δις πρωταθλητής NBA, Ρούντι Τομγιάνοβιτς, η επί μακρόν προπονήτρια της γυναικείας ομάδας του πανεπιστημίου Μπέιλορ, Κιμ Μάλκεϊ, η προπονήτρια του πανεπιστημίου Μπέντλεϊ, Μπάρμπαρα Στίβενς, η οποία έφτασε τις 1.000 νίκες στην καριέρα της, ο προπονητής Έντι Σάτον, ο οποίος έφτασε τρεις φορές σε φάιναλ φορ NCAA και πέθανε τον περασμένο Μάιο, καθώς και ο πρώην γενικός γραμματέας της FIBA, Πάτρικ Μπάουμαν, ο οποίος απεβίωσε τον Οκτώβριο του 2018.