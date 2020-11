Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκκληση σε φοιτητές Ιατρικής να στηρίξουν τα νοσοκομεία

Φοιτητές Ιατρικής του ΑΠΘ καλούν τους συμφοιτητές τους να συνεισφέρουν στον αγώνα για την υπεράσπιση της Υγείας.

Έκκληση σε όλους τους φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο, 5ο και 6ο έτος των σπουδών τους στην Ιατρική να συνεισφέρουν στον αγώνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή για την προστασία και την υπεράσπιση της Υγείας, απευθύνει ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής του ΑΠΘ.

«Τώρα που στην πόλη μας ο πόλεμος ενάντια στην πανδημία κλιμακώνεται, οι φοιτητές Ιατρικής, μελλοντικοί γιατροί έχουμε ευθύνη να μην κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θέτουμε άμεσα τους εαυτούς μας στη διάθεση των νοσοκομείων της πόλης, των αυριανών συναδέλφων που δίνουν την "μητέρα" των μαχών ενάντια στον κορονοϊό. Καλούμε κάθε συμφοιτητή και συμφοιτήτρια που βρίσκεται στο 4ο, 5ο και 6ο έτος, να συνεισφέρουμε στον αγώνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή για την προστασία και την υπεράσπιση της υγείας του λαού…Επιλέγουμε να μην μείνουμε αμέτοχοι μπροστά στην οριακή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, έχουμε διάθεση να συμβάλλουμε πλάι στους εργαζόμενους» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του Συλλόγου . Παράλληλα ο Σύλλογος ζητά να διασφαλιστούν, προηγουμένως, όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής ασφάλειας των φοιτητών που θα συμβάλλουν σ' αυτή την προσπάθεια και καλεί στους Φοιτητικούς Συλλόγους των Ιατρικών Σχολών όλης της Ελλάδας για τον συντονισμό της δράσης

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος στηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΟΕΝΓΕ και ζητά από την κυβέρνηση : άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στην Υγεία, μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων εργαζόμενων και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων, να εξασφαλιστεί επάρκεια σε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του προσωπικού, να επιταχτούν τα αναγκαία υλικά για την υποδομή του δημόσιου συστήματος Υγείας και τον άμεσο εφοδιασμό των υγειονομικών, να επαναλειτουργήσουν και να στελεχωθούν τα Νοσοκομεία «Λοιμωδών» και «Παναγία» στη Θεσσαλονίκη, να ληφθούν μέτρα για την αποσυμφόρηση στα ΜΜΜ και να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας στα σχολεία και τους εργασιακούς χώρους.