Με τον ορό στο χέρι, γιατρός φροντίζει ασθενή (βίντεο)

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η υπερπροσπάθεια ενός γιατρού να αντέξεις τους πόνους κολικού, προκειμένου να βγάλει εις πέρας την εφημερία.

Ένας γιατρός, πιστός στο λειτούργημα του, προσέφερε τις υπηρεσίες του ενώ ο ίδιος υπέφερε από τους πόνους και είχε ορό στο χέρι.

Πρόκειται για τον χειρουργό Νίκο Ξημέρη, ο οποίος ενώ είχε εφημερία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, υπέστη κολικό του νεφρού, με αποτέλεσμα να του χορηγήσουν ενδοφλέβια παυσίπονη αγωγή.

Ο χειρουργός, Επιμελητής Β του Νοσοκομείου, δεν παράτησε το πόστο του και παρά τους πόνους που είχε, συνέχισε να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες στους ασθενείς που τον είχαν ανάγκη.

Όπως βλέπεται και στο βίντεο που μετέδωσε το cretapost.gr, ο χειρουργός με τον ορό στο χέρι, κάνει ράμματα σε ασθενή που είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο.