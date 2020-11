Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 11000 νέα κρούσματα σε μία ημέρα στη Γερμανία

Συνεχίζεται η κούρσα ανόδου του αριθμού των κρουσμάτων και των θανάτων από επιπλοκές της Covid.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 11.169 τις προηγούμενες 24 ώρες φθάνοντας τα 1.053.869, δείχνουν σήμερα Δευτέρα τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Το ίδιο διάστημα, άλλοι 125 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως εδώ τους 16.248 νεκρούς στη χώρα, κατά την ίδια πηγή.

Άλλωστε, την συνέχεια του «μερικού lockdown» μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, με κάποια χαλάρωση για την περίοδο των Χριστουγέννων, ανακοίνωσε η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι «η κατάσταση δεν επιτρέπει να άρουμε τους περιορισμούς του Νοεμβρίου».

Έπειτα από διαβουλεύσεις διάρκειας 7,5 ωρών με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων, η Καγκελάριος ανακοίνωσε ότι η εκθετική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων έχει μεν ανακοπεί, αλλά «δεν μπορούμε να σε καμία περίπτωση να αρκεστούμε σε αυτή την μερική επιτυχία». Η προσπάθεια αναχαίτισης της εξάπλωσης του κορονοϊού συνεχίζεται, τόνισε, «χρειάζεται ακόμη μια δυνατή προσπάθεια».