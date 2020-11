Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: τα επιδόματα που πληρώνονται τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ημέρα πληρωμής η σημερινή για τους δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ. Όλα τα επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σήμερα και καθώς είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, πληρώνονται επιδόματα και παροχές σε δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, πληρώνονται τα εξής επιδόματα:

1. Η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2020. Επισημαίνεται πως η πληρωμή αυτή αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και ότι το επίδομα υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαριστική φορολογική δήλωση.

2. Το επίδομα στέγασης. Η πληρωμή αυτή αφορά όσους έχουν υποβάλει αίτηση έως και τις 30 Οκτωβρίου 2020 και έχει εγκριθεί.Επίσης σημειώνεται ότι, το ποσό του επιδόματος ορίζεται ως ακολούθως:

Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα

Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε, δίνει έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

3. Το επίδομα γέννησης. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ: Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η δεύτερη δόση έπειτα από πέντε μήνες από τον μήνα της γέννησης του παιδιού. Έτσι όσοι πληρώθηκαν στις 31 Ιουλίου θα λάβουν τη δεύτερη δόση στις 30 Νοεμβρίου.

4. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ,τα προνοιακά επιδόματα ατόμων με Αναπηρία, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής, το επίδομα ομογενών στους δικαιούχους αλλά και η σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων (Ν. 1296/1982), το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων και η συνεισφορά Δημοσίου του Ν. 4605/2019,η συνεισφορά δημοσίου για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορονοϊού” Ν. 4714/2020 ( Πρόγραμμα Γέφυρα).