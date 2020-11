Παράξενα

Γυναίκα δώρισε καροτσάκι σε ανάπηρο σκυλί (βίντεο)

Η μικρή Μπέλλα μπορεί να τρέχει και πάλι χαρούμενη, καθώς μετά το τροχαίο που την άφησε παράλυτη, ο... Άγιος Βασίλης δεν την ξέχασε.

Το πνεύμα των Χριστουγέννων άγγιξε από νωρίς μια γυναίκα από το Ηράκλειο Κρήτης!

Η γυναίκα αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία σε ένα ανάπηρο σκυλί να περπατήσει ξανά, μετά το τροχαίο που του προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα κινητικότητας.

Η Κρητικιά με τη μεγάλη καρδιά δώρισε, για τις ανάγκες του σκυλιού, ένα ειδικό καροτσάκι, το οποίο το βοηθά να τρέχει ξανά.

Η μικρή Μπέλλα σερνόταν στον δρόμο εδώ και έναν χρόνο, καθώς τα πίσω του πόδια είχαν παραλύσει μετά από το ατύχημα. Η ιδιοκτήτρια του, μάλιστα, τύλιγε μια πετσέτα στα πόδια του για να το πάει βόλτα, με την ταλαιπωρία να είναι μεγάλη και για την ίδια και για το μικρό σκυλάκι.

Πηγή: neakriti.gr