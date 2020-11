Οικονομία

ΕΛΤΑ: αναβάθμιση με εθελούσια έξοδο

Τι προβλέπεται στο σχέδιο που έχουν εκπονήσει από κοινού υπουργεία και η ΕΕΣΥΠ. Πως και πότε θα «γυρίσει σελίδα» ο οργανισμός.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από κοινού με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), προβαίνουν στον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ώστε τα ΕΛΤΑ να γυρίσουν οριστικά σελίδα, να εκσυγχρονισθούν και να συνεχίσουν αποτελεσματικά να επιτελούν το έργο τους.

Κεντρικός σκοπός του σχεδίου είναι η εταιρεία να διασφαλίσει και να ενδυναμώσει τον κοινωνικό της ρόλο ως φορέα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και ταυτόχρονα να βελτιώσει την αποδοτικότητά της. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι:

ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους, με έμφαση στην υλοποίηση σχεδίου εθελουσίας εξόδου εργαζομένων,

ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, με αναβάθμιση συστημάτων, αυτοματοποίηση κέντρων διαλογής και παροχή καλύτερων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες,

η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, σε συνδυασμό με αλλαγές στο μοντέλο εξυπηρέτησης της αλληλογραφίας,

η ανάπτυξη νέας πολιτικής προμηθειών και η καλλιέργεια μιας νέας εταιρικής κουλτούρας, με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Η λύση που επιλέχθηκε επιφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους. Υιοθετεί, δε, τις αρχές μετασχηματισμού που ακολούθησαν την τελευταία δεκαετία όλες οι χώρες της Ευρώπης αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, δρομολογείται Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία θα συμμετάσχει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Ταυτόχρονα, προς τον σκοπό της διασφάλισης της αδιάλειπτης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δρομολογείται η απόδοση στην ΕΛΤΑ Α.Ε. του πλήρους ανταλλάγματος από τη σύμβαση μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου για τα έτη 2013-2020, όπως αυτό υπολογίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε ετήσια βάση».