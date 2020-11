Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Αρκουμανέας: ανυπόστατα τα δημοσιεύματα για διπλή καταγραφή των κρουσμάτων

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα αυτά απαράδεκτα και τόνισε ότι υποσκάπτουν το έργο των επιστημόνων.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης από τον ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, τόνισε κατηγορηματικά, ότι τα δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου για διπλό σύστημα καταγραφή των κρουσμάτων κορονοϊού, είναι κακόβουλα και ανυπόστατα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει ένα και μόνο σύστημα στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των εμπλεκομένων υπηρεσιών, το Εθνικό Μητρώο COVID.

Ο κ. Αρκουμανέας τόνισε, ότι τα απαράδεκτα αυτά δημοσιεύματα, υποσκάπτουν το έργο εκατοντάδων επιστημόνων, οι οποίοι εργάζονται νυχθημερόν, έτσι ώστε η καθημερινή ενημέρωση για την πανδημία να είναι ακριβής και εμπεριστατωμένη.