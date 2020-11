Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: χιλιάδες drive through test το τριήμερο (εικόνες)

Τι έδειξαν οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Οι δράσεις οργανώθηκαν σε κεντρικά και εύκολα προσβάσιμα σημεία αστικών και επαρχιακών περιοχών της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες να εξετασθούν δωρεάν για τον ιό SARS-CoV-2.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Συνολικά, διενεργήθηκαν 1.358 rapid test από τα οποία ανευρέθηκαν 4 κρούσματα (0,29%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν 3 άνδρες και 1 γυναίκα.

Αναλυτικά:

ΠΕ Αργολίδας: Επαρχιακή Οδός Άργους: Πραγματοποιήθηκαν 130 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Νότιου Τομέα: Άλσους 15, Γλυφάδα: Πραγματοποιήθηκαν 870 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,23%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Αλυκές Ποταμού: Πραγματοποιήθηκαν 218 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,91%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μία γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Ρόδου: Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτειρα: Πραγματοποιήθηκαν 140 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Συνολικά, διενεργήθηκαν 357 rapid test από τα οποία ανευρέθηκαν 9 κρούσματα (2,52%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν 6 άνδρες και 3 γυναίκες.

Αναλυτικά:

ΠΕ Αργολίδας: Εθνική Οδός Ναυπλίου - Κορίνθου: Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Φιλίας 10, Λαμία: Πραγματοποιήθηκαν 297 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,03%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Συνολικά, διενεργήθηκαν 962 rapid test από τα οποία ανευρέθηκαν 60 κρούσματα (6,24%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν 32 άνδρες και 15 γυναίκες.

Αναλυτικά:

ΠΕ Βοιωτίας: 5ο χλμ Θηβών - Μουρικίου: Πραγματοποιήθηκαν 108 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: 38ο χλμ Δράμας - Εξοχής: Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (9,23%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Καβάλας: Τελωνείο Καβάλας: Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (6,72%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Λ. Κύκνων 31: Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,70%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Μαγνησίας: Αλμυρός Μαγνησίας: Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4%). Αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Πάρου: Αντίπαρος: Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Λαϊκή Αγορά Γιαννιτσών: Πραγματοποιήθηκαν 298 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (7,38%). Αφορούν σε 12 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Τρίκαλα: Πραγματοποιήθηκαν 202 rapid test και προέκυψαν 18 θετικά (8,91%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.