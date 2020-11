Πολιτισμός

Ηθοποιοί έστειλαν 2 στο 13033 και πήγαν στο σούπερ μάρκετ για… πρόβες (εικόνες)

Η «πρωτότυπη» ιδέα του σκηνοθέτη για να βρεθούν από κοντά τα μέλη της θεατρικής ομάδας. του κυκλαδίτικου νησιού

Ηθοποιοί στη Σύρο είχαν μία πρωτότυπη ιδέα για να συνεχίσουν τις πρόβες τους εν μέσω lockdown για τον κορονοϊό. Έστειλαν SMS 2 στο 13033 και πήγαν στο σούπερ μάρκετ και άνοιξαν την... αυλαία γύρω από τα καρότσια και τα προϊόντα του καταστήματος.

Μία ιδέα του σκηνοθέτη του «θεατρικού ομίλου Σουρής» στη Σύρο έδωσε την ευκαιρία στους ηθοποιούς, αλλά και στους πελάτες ενός σούπερ μάρκετ του νησιού, να νιώσουν σαν να βρίσκονται πάνω στη σκηνή, αλλά έχοντας ως σκηνικά τα... ράφια.

Λόγω του lockdown , όπως αναφέρει το newsbeast,gr, δύο έργα που θα ανέβαζαν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί της θεατρικής ομάδας «κόπηκαν», ενώ δεν μπορούσαν να γίνουν ούτε πρόβες.

Έτσι, λοιπόν, ο σκηνοθέτης έστειλε το... μήνυμα, λέγοντας στους ηθοποιούς να στείλουν και εκείνοι SMS 2 στο 13033 και να συναντηθούν στο σούπερ μάρκετ για πρόβα.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, οι ηθοποιοί λένε ατάκες από τα έργα τους, γεμίζοντας παράλληλα τα καρότσια και τις σακούλες τους και φυσικά κρατώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις: