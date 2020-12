Κόσμος

Κορονοϊός: αυξάνονται δραματικά τα κρούσματα στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Γερμανία συνεχίζεται το μερικό lockdown αλλά οι αριθμοί των κρουσμάτων και θανάτων αυξάνονται συνεχώς.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 13.604 τις προηγούμενες 24 ώρες φθάνοντας τα 1.067.473, δείχνουν σήμερα Τρίτη τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Το ίδιο διάστημα, άλλοι 388 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως τώρα τους 16.636 νεκρούς στη χώρα, κατά την ίδια πηγή.

Υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τρίτο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού κατά την διάρκεια του χειμώνα, προειδοποίησε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση στους πολίτες να είναι «πάρα πολύ προσεκτικοί».

Κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης με στελέχη της αστυνομίας, στο πλαίσιο του «Διαλόγου με τους πολίτες», η καγκελάριος τόνισε ότι «αν δεν προσέξουμε, θα βρεθούμε αμέσως στο επόμενο κύμα», επισημαίνοντας ότι ο χειμώνας είναι πιο επικίνδυνος. «Πρέπει να αντέξουμε αυτούς τους χειμερινούς μήνες», πρόσθεσε η κυρία Μέρκελ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι τα γρήγορα τεστ δίνουν σαφέστερη εικόνα της κατάστασης.