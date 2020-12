Κόσμος

Κορονοϊός - Μέρκελ: κίνδυνος να εκδηλωθεί τρίτο κύμα της πανδημίας

Υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τρίτο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού κατά την διάρκεια του χειμώνα, προειδοποίησε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση στους πολίτες να είναι «πάρα πολύ προσεκτικοί».

Κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης με στελέχη της αστυνομίας, στο πλαίσιο του «Διαλόγου με τους πολίτες», η καγκελάριος τόνισε ότι «αν δεν προσέξουμε, θα βρεθούμε αμέσως στο επόμενο κύμα», επισημαίνοντας ότι ο χειμώνας είναι πιο επικίνδυνος. «Πρέπει να αντέξουμε αυτούς τους χειμερινούς μήνες», πρόσθεσε η κυρία Μέρκελ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι τα γρήγορα τεστ δίνουν σαφέστερη εικόνα της κατάστασης.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, οι αστυνομικοί έδωσαν έμφαση στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν λόγω τόσο του νέου κορονοϊού, όσο και των βίαιων διαδηλώσεων αρνητών της πανδημίας, ενώ ζήτησαν από την Καγκελάριο περισσότερα τεστ για το σώμα και περισσότερη σαφήνεια σε ό,τι αφορά τους κανόνες περιορισμού.

Η κυρία Μέρκελ από την πλευρά της εξέφρασε τον σεβασμό της για το έργο της αστυνομίας στην πανδημία και παραδέχθηκε ότι το σύστημα δέχεται μεγάλη επιβάρυνση: «Ξέρουμε τι κάνετε για μας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η Αστυνομία είναι μια επαγγελματική κατηγορία η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερη πρόκληση. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι οι αστυνομικοί ανήκουν σε εκείνους οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα, «αν όχι πρώτοι».

Οι αστυνομικοί έθεσαν ακόμη στην καγκελάριο το ζήτημα του εξτρεμισμού στις τάξεις τους, το οποίο έχει απασχολήσει τελευταία έντονα την επικαιρότητα. Αστυνομικός από την Ερφούρτη υποστήριξε ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά ζήτησε συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

Από την πλευρά της, η Άγγελα Μέρκελ εξέφρασε κατανόηση για το γεγονός ότι τα στελέχη της αστυνομίας ενοχλούνται από γενικεύσεις τέτοιου χαρακτήρα, αλλά τόνισε ταυτόχρονα πως «δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε τέτοια φαινόμενα».