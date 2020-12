Πολιτική

Στη Σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη Σύνοδο. Ποια τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα συμμετάσχει σήμερα, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν κατ’ αρχάς στην παρουσίαση της έκθεσης της Ομάδας Ειδικών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διαλογισμού «NATO 2030» με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής διάστασης της Συμμαχίας.

Θα συζητηθούν, επίσης, η κατάσταση στο Αφγανιστάν σε συνάρτηση με την εκεί νατοϊκή αποστολή και οι εξελίξεις ασφαλείας στην περιφέρεια της Συμμαχίας.