“Special Report”: Η άλλη πανδημία και ο Ελληνοαμερικανός πράκτορας

Η πανδημία που ξετυλίγεται παράλληλα με αυτήν του κορονοϊού και ο Ελληνοαμερικανός πράκτορας που υπηρέτησε τέσσερις Προέδρους των ΗΠΑ.

Ό,τι κρύβεται πίσω από την είδηση, ό,τι υπάρχει πίσω από την εικόνα, ό,τι δεν λένε οι λέξεις, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, για να δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Kάθε Τρίτη στις 23:30, το «Special Report» έρχεται με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και τη Μαρία Σαράφογλου.

Δείτε σήμερα:

«Η άλλη επιδημία»

Ταυτόχρονα με την πανδημία του κορονοϊού, ξετυλίγεται και μία άλλη επιδημία στην Ελλάδα, ήδη γνωστή για χρόνια, αλλά αντιστοίχως κρίσιμη. Σήμερα Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, το «Special Report» παρουσιάζει μια έρευνα σχετικά με την έξαρση της επιδημίας του ιού HIV, εν μέσω πανδημίας, στην ευάλωτη κοινότητα των τοξικοεξαρτημένων. Ο Αντώνης Φουρλής καταγράφει με την κάμερα της εκπομπής την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, τα βράδια της καραντίνας. Μιλά, επίσης, με επιδημιολόγους, ακτιβιστές, που πραγματοποιούν streetwork, και μέλη του συλλόγου οροθετικών Ελλάδας για την προσπάθεια ελέγχου της διασποράς του ιού HIV, την πρόληψη, αλλά και τη δυνατότητα που έχουν σήμερα οι Έλληνες οροθετικοί να ζουν μια φυσιολογική ζωή.

«Ο Ελληνοαμερικανός πράκτορας»

Ο Μαρκ Πολυμερόπουλος υπηρέτησε τέσσερις Αμερικανούς προέδρους ως στέλεχος της υπηρεσίας πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα 26 χρόνια της καριέρας του, ο Ελληνοαμερικανός πράκτορας της CIA βρέθηκε να κυνηγά τρομοκράτες στα πιο επικίνδυνα μέρη του πλανήτη. Όμως, ένα ταξίδι στη Ρωσία την περίοδο που ήταν επικεφαλής των μυστικών επιχειρήσεων για την Ευρώπη και την Ευρασία, άλλαξε για πάντα τη ζωή του. Η Μαρία Σαράφογλου συνάντησε τον Μαρκ Πολυμερόπουλο στην Ουάσινγκτον και μίλησε μαζί του για την περιπετειώδη πορεία του στην CIA και τη νύχτα στη Μόσχα που πάλευε να κρατηθεί όρθιος. Ο Ελληνοαμερικανός βετεράνος μιλά στο «Special Report» για τον απόηχο της προεδρίας Τραμπ, αλλά και τις προσδοκίες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν.

