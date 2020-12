Πολιτική

Γεραπετρίτης: ο εμβολιασμός για τον κορονοϊό δεν θα είναι υποχρεωτικός

Μέσα στο Δεκέμβριο θα έρθουν στη χώρα μας οι πρώτες παρτίδες εμβολίων και τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι οι πρώτες παρτίδες εμβολίων θα φτάσουν στη χώρα μας μέσα στο Δεκέμβριο.

Συμπλήρωσε δε ότι ο εμβολιασμός δεν θα είναι υποχρεωτικός, αλλά θα γίνει εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για να κάνουν όλοι το εμβόλιο.

«Θα γίνει εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού για ανάγκη εμβολιασμού. Πρέπει να κατανοήσει ο πληθυσμός ότι δεν είναι ζήτημα ατομικής υγείας το εμβόλιο, αλλά συλλογικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Όλα τα εμβόλια που είναι στο στάδιο προέγκρισης, και της Pfizer, και της Moderna και της AstraZeneca έχουν υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας και δεν εμφανίζουν παρενέργειες, επομένως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA.

«Μια κρίσιμη μάζα εμβολίων για όσους πρέπει να εμβολιαστούν θα ξεκινήσουν εντός του Ιανουαρίου», είπε και συμπλήρωσε πως προτεραιότητα θα έχει το υγειονομικό προσωπικό και οι ευπαθείς ομάδες.

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε επίσης πως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στο θέμα της οργάνωσης, του τρόπου μεταφοράς, αλλά και στα σημεία παράδοσης του εμβολίου.

Τόνισε δε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα εμβολιαστεί από την αρχή για να δώσει το παράδειγμα, ενώ όποιος εμβολιάζεται θα παίρνει βεβαίωση, για να μην υπάρχουν διπλοεμβολιασμοί και για να μπορεί κάποιος να ταξιδεύει ελεύθερα χωρίς τεστ.