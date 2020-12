Οικονομία

ΟΟΣΑ: Πρόβλεψη για σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για το 2021 και 2022. Η επίδραση της πανδημίας στην οικονομία.

Σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 προβλέπει ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (OECD Economic Outlook), την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ανάκαμψη προβλέπεται να επιταχυνθεί το 2022, καθώς, όπως αναφέρει η έκθεση, ο κορονοϊός θα έχει ελεγχθεί καλύτερα με πιο γενικούς εμβολιασμούς, οι περιορισμοί θα χαλαρώνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και η κυβέρνηση θα υλοποιεί νέα επενδυτικά προγράμματα.

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί φέτος κατά 10,1% για να αναπτυχθεί 0,9% το 2021 και 6,6% το 2022. Η ανεργία προβλέπεται ότι θα κινηθεί κοντά στα προ της κρίσης επίπεδα καθώς τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης έχουν περιορίσει τις απώλειες θέσεων εργασίας και έχουν μειωθεί αυτοί που αναζητούν εργασία. Για το 2020 το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται στο 16,9% από 17,3% πέρυσι, για να αυξηθεί στο 17,8% το 2021 και να υποχωρήσει ξανά στο 17,2% το 2022.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η πολύ αδύναμη τουριστική δραστηριότητα και τα νέα περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο του κορονοϊού εξασθενίζουν την ανάκαμψη. Η πτώση 50% του τζίρου των τουριστικών καταλυμάτων και της εστίασης στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με ένα χρόνο πριν συνέβαλε στη σημαντική μείωση των πωλήσεων της βιομηχανίας, του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου. Τα νέα περιοριστικά μέτρα αναμένεται να εξασθενίσουν την καταναλωτική ζήτηση και τις εξαγωγές υπηρεσιών στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021, με την ανάκαμψη στη συνέχεια το 2021 «να προβλέπεται σταδιακή καθώς η συνεχιζόμενη κρίση υγείας επηρεάζει αρνητικά την καταναλωτική εμπιστοσύνη και εντείνει την αβεβαιότητα στην Ελλάδα και τις μεγάλες εξαγωγικές αγορές της».

Ο ΟΟΣΑ συνιστά τη χρονική επέκταση και διεύρυνση των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης στα νοικοκυριά που έχουν απώλειες εισοδήματος καθώς και την επέκταση και καλύτερη στόχευση της στήριξης της ρευστότητας για τις βιώσιμες επιχειρήσεων, ενώ σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός για το 2021 δίνει προτεραιότητα στις μειώσεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και των ασφαλιστικών εισφορών, «οι οποίες θα στηρίξουν την αύξηση της απασχόλησης πιο μακροπρόθεσμα». Συνιστά, επίσης, την ισχυρή διεύρυνση αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα συμβάλλουν ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τις δεξιότητες που θα χρειάζονται για την αγορά εργασίας μετά την κρίση. Οι αναστολές πληρωμών φόρων και εισφορών θα πρέπει να συνοδευτούν από ισχυρότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο οποίος σημειώνει επίσης ότι πρέπει να ετοιμασθούν περαιτέρω μέτρα για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και της ικανότητάς τους να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι το έλλειμμα τη γενικής κυβέρνησης θα ανέλθει φέτος στο 9,4% του ΑΕΠ από πλεόνασμα 1,5% που είχε σημειωθεί το 2019, ενώ για το 2021 και το 2022 εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στο 7% και το 2,6%, αντίστοιχα. Για το χρέος της γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ) προβλέπει ότι θα αυξηθεί φέτος στο 213,7% του ΑΕΠ για να μειωθεί στο 207,6% το 2021 και περαιτέρω στο 194,6% το 2022.

Σκουρλέτης: Η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται, ενώ οι εξελίξεις τη διαψεύδουν

«Την ώρα που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων προβάλλει υπεραισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας και αναλώνεται σε αυτάρεσκες αναφορές για τη διαχείριση της κρίσης, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ανάπτυξη 0,9% για τον επόμενο χρόνο, καταρρίπτοντας το αβάσιμο “εμπόριο ελπίδας”», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πάνος Σκουρλέτης.

Όπως δήλωσε ο κ. Σκουρλέτης, «Φαίνεται τώρα ακόμη πιο καθαρά, ότι η ανεπάρκεια των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση επέδρασε εξαιρετικά αρνητικά τόσο στην υγειονομική, όσο και στην οικονομική έκφραση της κρίσης. Όπως αρνήθηκε να επενδύσει στο δημόσιο σύστημα υγείας και αμέλησε συνειδητά να το στελεχώσει και να το εξοπλίσει, έτσι και στην οικονομία επέλεξε τη λογική της αυτορρύθμισης της αγοράς και της διατήρησης «καυσίμων», μήπως χρειαστούν για μετά. Και κατάφερε να χειροτερεύσει τα πράγματα περισσότερο και πιο γρήγορα.

Αρνήθηκε να λάβει εγκαίρως εμπροσθοβαρή μέτρα. όπως πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τις τεκμηριωμένες προτάσεις του για την οικονομία, με το πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι” που φρόντισε μάλιστα να το επικαιροποιήσει. Ακόμη και τώρα, που όλες οι εκτιμήσεις της έπεσαν έξω, η κυβέρνηση αρνήθηκε τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τη στήριξη των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων, την καταβολή πλήρους δώρου Χριστουγέννων, την επιδότηση των «αχαρτογράφητων» θυμάτων της κρίσης, την δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους περισσότερο πληττόμενους από τις συνέπειες της πανδημίας. Δεν πρόκειται για λανθασμένη κρίση, αλλά, κυρίως, για ιδεολογική εμμονή σε μια οικονομία πλήρως ρυθμιζόμενη από τις επιταγές της αγοράς.

Αυτό υπηρετεί ο έωλος Προϋπολογισμός που προτείνει, ο οποίος είναι έξω από τις ανάγκες και δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, οδηγώντας την οικονομία σε νέο σπιράλ ακραίας ύφεσης και στασιμότητας και την πλειοψηφία της κοινωνίας στο περιθώριο.

Οι σημερινές ανακοινώσεις εκτιμήσεων-προβλέψεων του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνουν πλήρως τα παραπάνω, καθώς στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας μιλά για ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας μόλις +0,9% για το 2021 όταν στον προϋπολογισμό η Κυβέρνηση μιλάει για +4,8% και πριν ένα μήνα, στο προσχέδιο, για +7,5%. Για τις εξαγωγές η πρόβλεψη του ΟΟΣΑ είναι -5,2% ενώ στον προϋπολογισμό +22,5%. Για τις επενδύσεις, με δεδομένα τα “πακέτα” που έχουν δρομολογηθεί, ο ΟΟΣΑ προβλέπει αύξηση +4,6% όταν στον Προϋπολογισμό μιλούν για +23,2%.

Οι λογικές των Greek statistics και του ακραίου νεοφιλελευθερισμού μόνο αναξιοπιστία και δυστυχία θα φέρουν στη χώρα μας και πρέπει να αναχαιτιστούν το συντομότερο δυνατό.»