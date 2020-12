Κοινωνία

Φονικό στη Σαντορίνη: περιέλουσε τον ξενοδόχο με βότκα και του έβαλε φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από τη στιγμή του φόνου. Τι είπε στην αστυνομία ο 20χρονος που συνελήφθη. Ποια η αφορμή για την τραγωδία.

Ένα χρέος 200 ευρώ από πέρσι, ήταν η αιτία ενός καβγά που κατέληξε στο φονικό, με θύμα τον 69χρονο ξενοδόχο στην Σαντορίνη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 20χρονου που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος.

Ο νεαρός ισχυρίζεται ότι τα χρήματα ήταν τα μεροκάματα με τα οποία ζούσε την οικογένεια του και ότι βρέθηκε σε πολύ δεινή θέση, καθώς ο ξενοδόχος του επιτέθηκε πρώτος όταν του ζήτησε τα δεδουλευμένα και συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα να γίνει το κακό. Ο 20χρονος, ο οποίος είναι αλβανικής υπηκοότητας και όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα, εντοπίστηκε από τις κάμερες που είναι στην περιοχή του ξενοδοχείου στην Οία, όπου έγινε το έγκλημα.

Συγκεκριμένα, μετά την ανεύρεση του απανθρακωμένου πτώματος, σε δωματιάκι δίπλα στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου την περασμένη Παρασκευή και αφού οι αστυνομικοί είχαν βρει κηλίδες αίματος έξω από το χώρο, είχαν βάσιμη υπόνοια ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την νεκροτομή που έγινε χτες στον Πειραιά. Εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες είδαν τον νεαρό να κινείται στην περιοχή το επίμαχο χρονικό διάστημα και χτες το απόγευμα τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Θήρας.

Κατά την διάρκεια της ανάκρισης ο 20χρονος ομολόγησε το έγκλημα και ισχυρίστηκε ότι πήγε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο ξενοδοχείο για να ζητήσει τα 200 ευρώ από τον ξενοδόχο, ο οποίος, όπως είπε, του τα χρωστούσε από πέρσι που εργαζόταν στο ξενοδοχείο του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο νεαρός, ο οποίος είναι σε κατάσταση σοκ και κλαίει συνέχεια, είπε ότι ο ξενοδόχος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σωματώδης, τον έβρισε και του επιτέθηκε πρώτος να τον χτυπήσει με ένα μπουκάλι σαμπάνια. Πάλεψαν και ο 20χρονος τον χτύπησε και τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

«Θόλωσε το μυαλό μου», είπε ο 20χρονος και ανέφερε ότι αμέσως μετά έσυρε το πτώμα μέσα στο ξενοδοχείο και στο δωματιάκι δίπλα στην ρεσεψιόν, όπου του έριξε ένα μπουκάλι βότκα και του έβαλε φωτιά, για να σκηνοθετήσει ατύχημα. Ο νεαρός έχει συλληφθεί άλλες δυο φορές στο πρόσφατο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Όπως είπε περνούσε με τα πόδια τα ελληνοαλβανικά σύνορα, προκειμένου να εργαστεί στην Ελλάδα για να στέλνει χρήματα στην μητέρα του και τις δυο μικρότερες αδελφές του, καθώς είναι ορφανός από πατέρα και έπρεπε να ζήσει την οικογένειά του. Ο 20χρονος κρατείται και αναμένεται το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία, με βάση την οποία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Νάξου.