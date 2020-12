Οικονομία

Μετέφερε περισσότερους από 10 τόνους λαθραίου καπνού! (εικόνες)

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος. Η ποσότητα αρκούσε για την κατασκευή περίπου 17 εκ. τσιγάρων.

Στη σύλληψη ενός 41χρονου ημεδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περί λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων (Ν.2960/2001).

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υ.ΝΑ.Ν.Π., στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, εντόπισαν και ακινητοποίησαν προς έλεγχο στην περιφερειακή οδό Σχηματαρίου - Χαλκίδας, στο ύψος της Αυλίδας, ΙΧΕ φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο κατόπιν ελέγχου προέκυψε ότι μεταφερόταν λαθραίος χύμα καπνός συνολικού μεικτού βάρους δέκα τόνων και εξακοσίων κιλών (10.600 kg) τοποθετημένος εντός ενενήντα τριών (93) χάρτινων κιβωτίων (114kg/κιβώτιο), στερούμενων, στο σύνολό τους, τελωνειακού ελέγχου, σήμανσης και νόμιμων παραστατικών.

Σημειώνεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί του κατασχεθέντος καπνού, υπολογίζεται ότι ανέρχονται περίπου στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.300.000) ενώ από τη κατασχεθείσα ποσότητα θα παράγονταν περί τα δεκαεπτά εκατομμύρια (17.000.000) λαθραία/παραποιημένα τσιγάρα.

Η εν λόγω επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί το προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας και τη δίωξη του λαθρεμπορίου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Χαλκίδας προς υπολογισμό του ακριβούς ύψους των διαφυγόντων δασμών και φόρων καθώς και το ΙΧΕ φορτηγό όχημα, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, πρόκειται να οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.