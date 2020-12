Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Πάνω από 2 δις στους δικαιούχους

Δρομολογείται η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν καταβληθεί τα ποσά για τον 4ο κύκλο.

Πάνω από 2 δισ. ευρώ θα διατεθεί τελικά για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο4 στην οποία συμμετείχαν 448.203 επιχειρήσεις. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ολοκληρώθηκε χθες, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στον οποίο συμμετείχαν 448.203 επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών: «Το συνολικό ποσό που θα διοχετευθεί προς τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ. Ήδη έχουν καταβληθεί 1,53 δισ. ευρώ σε 319.835 επιχειρήσεις. Συνολικά, μέσω των τεσσάρων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα καταβληθούν 5,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, θα ακολουθήσει, κατόπιν ελέγχου, η καταβολή των προβλεπόμενων ποσών στους εναπομένοντες δικαιούχους. Αμέσως μετά, το υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όπως έχει ήδη εξαγγείλει. Πρόκειται για ένα νέο κύκλο, ο οποίος θα προσθέτει στους δύο μήνες του 4ου κύκλου, τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, με αποτέλεσμα να αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 - Δεκεμβρίου 2020, ώστε να αποτυπώνεται ευκρινέστερα το εύρος της επίπτωσης της πανδημίας στον κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Όπως στον 4ο κύκλο, έτσι και στον 5ο, το 50% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις θα είναι μη επιστρεπτέο, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τον Ιούνιο του 2021, ώστε να επιτευχθεί ο διττός στόχος της στήριξης τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εργαζομένων. Στο προσεχές διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα επιμέρους χαρακτηριστικά της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, σύμφωνα με το οποίο οι αιτήσεις αναμένεται να εκκινήσουν στις αρχές Ιανουαρίου του 2021».