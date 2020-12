Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεκινάει ο εμβολιασμός στη Βρετανία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο εμβόλιο δόθηκε έγκριση και πότε ξεκινάει ο εμβολιασμός.

Το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και BioNTech κατά του κορονοϊού έλαβε σήμερα έγκριση για χρήση στη Βρετανία και η χορήγησή του θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα.

"Η κυβέρνηση δέχθηκε τη σύσταση της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) να εγκρίνει το εμβόλιο τωνPfizer/BioNTech για χρήση", ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας.

"Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη Βρετανία από την επόμενη εβδομάδα", πρόσθεσε.