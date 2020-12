Life

“The 2Night Show”: Hot παρουσίες και αποκαλύψεις που θα γίνουν... είδηση (βίντεο)

Το “The 2Night Show” θα μας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά και την Πέμπτη . Ποιους υποδέχεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

O Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» μια από τις πιο hot παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Σε μια σπάνια συνέντευξη που θα συζητηθεί, το πανέμορφο μοντέλο μιλά για τα παρθενικά του βήματα στην τηλεπαρουσίαση και την εκπομπή «Pop Up». Απολαμβάνει τον καινούργιο της ρόλο; Την απασχολούν τα νούμερα τηλεθέασης; Πώς αντιμετωπίζει τις τηλεοπτικές παρεξηγήσεις με άλλες παρουσιάστριες; Μετάνιωσε που έφυγε από το «GNTM»; Έχει κλείσει το κεφάλαιο modeling από τη ζωή της; Πόσο σύντομα θέλει να κάνει οικογένεια και παιδιά; Τέλος, ο Γρηγόρης την προκαλεί να παίξει μαζί του και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό για ακόμα μία φορά.

Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος, καλεσμένος για πρώτη φορά στο «The 2Night Show», εξηγεί τους πραγματικούς λόγους που συμμετείχε σε δύο ριάλιτι παιχνίδια επιβιώσης και αποκαλύπτει αν θα πήγαινε και σε τρίτο. Από την Αμερική και το Λος Άντζελες ως την Ινδία και το Θιβέτ, περιγράφει τα ταξίδια του και την προσπάθεια του για πνευματική αναζήτηση. Τέλος, αναφέρεται στη συμμετοχή του στο «Just The 2 Of Us» και στη συνεργασία του με την πανέμορφη Josephine.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Κωνσταντίνος Δανίκας, ο αγαπημένος «Φανούρης» από τις «Άγριες Μέλισσες». Ο ταλαντούχος ηθοποιός, γιος του επιτυχημένου μουσικοσυνθέτη Νίκου Δανίκα, εξηγεί γιατί δεν ασχολήθηκε με τη μουσική, περιγράφει πόσο πολύ τον επηρέασε ο Γιώργος Μαρίνος στο να ασχοληθεί με την υποκριτική τέχνη και, τέλος, αναφέρεται στον ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες» και στις καταιγιστικές εξελίξεις που έρχονται.

Όλα αυτά στο «The 2night Show», αύριο στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

