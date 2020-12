Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: Η Τουρκία θέτει σε κίνδυνο ζωές στο Αιγαίο (βίντεο)

Ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε για την αντίδραση των Αρχών και για την αποσυμφόρηση των νησιών από πρόσφυγες και μετανάστες.

Ευθείες “βολές” κατά της Τουρκίας για την “εργαλειοποίηση” του προσφυγικού/μεταναστευτικού, εξαπέλυσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Χαρακτήρισε πολύ σοβαρές τις καταγγελίες των διασωθέντων από το ναυάγιο με τους μετανάστες ανοικτά της Λέσβου ότι τουρκική ακταιωρός, αντί να τους βοηθήσει, τους οδήγησε προς το ελληνικό νησί.

Ο κ. Μηταράκης είπε χαρακτηριστικά πως «οι διακινητές βάζουν ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από θάλασσα σε βάρκες που είναι ακατάλληλες για πλεύση, ενώ η Τουρκία - βάσει της συμφωνίας του 2016 - πρέπει ενεργά να εμποδίσει την κάθε ροή». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ΜΚΟ που παρεμβαίνουν στο Αιγαίο, πρέπει να καταλάβουν ότι «βάζουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο και αυτό οι ελληνικές Αρχές δεν θα το επιτρέψουν».

Αναφορικά με την κατακόρυφη μείωση των ροών, ο κ. Μηταράκης είπε πως έπαιξε καταλυτικό ρόλο η αντίδραση της Ελλάδας τον περασμένο Μάρτιο, όταν δεν επέτρεψε την είσοδο χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στον Έβρο. Εκεί απέδωσε και την αλλαγή στην πολιτική της Άγκυρας. Το Ελληνικό Λιμενικό, συνέχισε, «με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο φυλάττει τα σύνορα της ΕΕ».

Ο Υπουργός επεσήμανε πως από την αρχή της χρονιάς έχουν φύγει από τα νησιά 35.000 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ υπογράμμισε πως οι πέντε νέες δομές θα είναι έτοιμες μέσα στο 2021.