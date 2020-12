Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: κόβει… την ανάσα ο τελευταίος ημερήσιος απολογισμός θανάτων

Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, ξεπέρασαν τους 100.000 οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέγραψαν πάνω από 2.700 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, επίπεδο στο οποίο είχαν να φθάσουν από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς και εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο ως τις 20:30 χθες Τετάρτη (τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας).

Οι 2.731 θάνατοι που καταγράφηκαν σε μια μέρα αύξησαν σε 273.181 τους νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού αφότου εκδηλώθηκε στην αμερικανική επικράτεια, δείχνουν τα στοιχεία που συγκεντρώνει η σχολή αυτή ιατρικής της Βαλτιμόρης, που ανανεώνονται συνεχώς.

Η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς κατέγραψε παράλληλα 195.121 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 σε μια μέρα.

Εξάλλου ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό κι έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία ξεπέρασε, για πρώτη φορά, τους εκατό χιλιάδες για να φτάσει τους 100.226 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το COVID Tracking Project.

Η Καλιφόρνια κατέγραψε πάνω από 20.000 μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό την Τετάρτη, αριθμό που είναι ο υψηλότερος μέσα σε μια μέρα σε οποιαδήποτε πολιτεία ως εδώ, ανέφερε η ίδια πηγή.