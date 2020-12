Παράξενα

Μηχανή κρυπτογράφησης “Enigma” βρέθηκε τυχαία από δύτες (εικόνες)

Πως λειτουργούσε στα χέρια των Ναζί και πως εικάζεται ότι βρέθηκε στον πάτο της θάλασσας.

Γερμανοί δύτες που έψαχναν στη Βαλτική Θάλασσα για παρατημένα δίχτυα εντόπισαν μια σπάνια μηχανή κρυπτογράφησης Enigma, την οποία χρησιμοποιούσαν οι Ναζί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και πιστεύεται ότι πετάχτηκε στη θάλασσα από κάποιο υποβρύχιο που βυθιζόταν.

Αν και στην αρχή νόμιζε ότι είχε βρει μια παλιά γραφομηχανή, μπερδεμένη στα δίχτυα στον βυθό του κόλπου Γκέλτινγκ, ο Φλόριαν Χούμπερ, αρχαιολόγος ειδικευμένος στην ενάλια αρχαιολογία, αντιλήφθηκε γρήγορα την ιστορική σημασία του ευρήματος.

«Έχω κάνει πολλές συναρπαστικές και παράξενες ανακαλύψεις τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι κάποια ημέρα θα βρίσκαμε μια από τις θρυλικές μηχανές Enigma», είπε ο Χούμπερ.

Ο ναζιστικός στρατός χρησιμοποιούσε αυτές τις μηχανές για να στέλνει και να λαμβάνει κρυπτογραφημένα μηνύματα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δύο Βρετανοί κρυπτογράφοι έσπασαν τον κώδικα, βοηθώντας τους Συμμάχους να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα στη μάχη για τον έλεγχο του Ατλαντικού Ωκεανού. Η ομάδα των κρυπτογράφων του Μπλέτσλεϊ Παρκ, υπό τον Άλαν Τούρινγκ, πιστεύεται ότι βοήθησε να συντομευθεί ο πόλεμος και να σωθούν χιλιάδες ζωές.

Λίγο πριν από την παράδοση της Γερμανίας, τον Μάιο του 1945, τα πληρώματα περίπου 50 υποβρυχίων έλαβαν την εντολή να τα βυθίσουν στον κόλπο Γκέλτινγκ, κοντά στη Δανία, για να μην πέσουν στα χέρια των Συμμάχων. Στην εντολή περιλαμβανόταν και η καταστροφή των μηχανών κρυπτογράφησης.

«Υποψιαζόμαστε ότι η δικιά μας Enigma πετάχτηκε στη θάλασσα κατά τη διαδικασία αυτή», είπε ο Χούμπερ, ο οποίος εργάζεται για την εταιρεία Submaris που ειδικεύεται στις υποθαλάσσιε έρευνες.

Συνολικά, οι Γερμανοί βύθισαν περισσότερα από 200 δικά τους υποβρύχια στη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα, προς το τέλος του πολέμου.

Οι μηχανές Enigma έμοιαζαν με γραφομηχανές. Μολονότι είχαν κατασκευαστεί πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, σήμερα σώζονται μόνο μερικές εκατοντάδες και πωλούνται σε δημοπρασίες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Η μηχανή, που βρέθηκε τυχαία στο πλαίσιο ενός προγράμματος του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) για την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων διχτυών που απειλούν τη θαλάσσια ζωή, θα δοθεί στο αρχαιολογικό μουσείο του Σλέσβιχ.??