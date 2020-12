Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: η κρίση πανικού, ο κορονοϊός και η “Ενσυνείδητη Διατροφή”

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, μαθαίνουμε τον λόγο που συγχέουμε την κρίση πανικού με το covid-19 και πώς να τα ξεχωρίζουμε, πώς προστατεύει ο κουρκουμάς την υγεία μας και πώς συνδέονται social media και μυοσκελετικά προβλήματα, εν μέσω πανδημίας

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, ανακαλύπτουμε πώς να επιστρέψουμε στην άσκηση μετά από νόσηση με covid-19, ποια είναι η «Ενσυνείδητη Διατροφή», γιατί μετράει κάθε κίνηση αν θέλουμε να είμαστε υγιείς και, τέλος, πώς εκπαιδεύουμε τον σκύλο για τις ανάγκες του.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

