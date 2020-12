Υγεία - Περιβάλλον

“Άγιος Σάββας”: διευκρινίσεις για την ΕΔΕ μετά τα κρούσματα κορονοϊού στο προσωπικό

Τι αναφέρει η Διοίκηση του Νοσοκομείου μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει. Τι ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντήσεις και διεκρινίσεις μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει ύστερα από την ΕΔΕ που διεξάγεται στο Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας» για την ύπαρξη κρουσμάτων μεταξύ του προσωπικού, παρά την υιοθέτηση όλων των πρωτοκόλλων προστασίας, δίνει η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση της Διοίκησης του «Αγίου Σάββα»

«Σχετικά με δημοσιεύματα για διενέργεια ΕΔΕ στο Νοσοκομείο μας, στα οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «τιμωρούνται νοσηλεύτριες που αρρώστησαν με Covid - Πειθαρχικός έλεγχος σε 3 γιατρούς που νόσησαν», επισημαίνονται τα εξής:

Εν όψει χωροταξικής συρροής κρουσμάτων Covid-19 σε ασθενείς και προσωπικό του Νοσοκομείου, τα οποία εντοπίστηκαν στη Β΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, από τις 26/10/20 έως την 10/11/20, εκδηλώθηκαν αμέσως οι προβλεπόμενες ενέργειες ιχνηλασίας, απολύμανσης χώρων, θέσης ατόμων σε καραντίνα και ασφαλούς διακομιδής ασθενών, σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρωτόκολλα.

Περαιτέρω, διενεργήθηκε μοριακός έλεγχος στο σύνολο του προσωπικού και τους νοσηλευόμενους, ενώ η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, γνωμοδότησε για την λήψη περαιτέρω μέτρων προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά της νόσου στο σύνολο του νοσοκομείου.

Η ταχύτατη και απολύτως εναρμονιζόμενη με τα ισχύοντα πρωτόκολλα παρέμβαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, είχε ως αποτέλεσμα η νόσος να περιοριστεί σε μόλις 21 κρούσματα, εκ των οποίων 11 ασθενείς και 10 μέλη του προσωπικού.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του Νοσοκομείου και του εντοπισμού κρουσμάτων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου επισήμανε ενδεχόμενες «τρωτότητες» της λειτουργίας και των υπηρετούντων και έθεσε υπόψη τις παρατηρήσεις της στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Η Διοίκηση παρήγγειλε στο πλαίσιο αυτό τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν τα κρούσματα, παρά τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα που είχαν ληφθεί.

Ευκαιρίας δοθείσης, επισημαίνεται ότι η ΕΔΕ κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα δεν συνιστά άσκηση ή έναρξη, πολύ περισσότερο, πειθαρχικής δίωξης και δηλούται σαφώς ότι ουδείς εκ των εργαζομένων διώκεται για ο,τιδήποτε, όπως ψευδώς αναφέρεται στα δημοσιεύματα».

ΣΥΡΙΖΑ: Η διοικήτρια του νοσοκομείου να πάψει να στοχοποιεί εργαζομένους

Σε δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιου Καλπάκη, μετά τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει, αναφέρεται:

«Την ώρα που η πίεση από την πανδημία στη χώρα, θέτει σε οριακή κατάσταση το ΕΣΥ και τους ανθρώπους του, η κυβέρνηση απορρίπτει τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τις απλήρωτες εδώ και μήνες εφημερίες των γιατρών του συστήματος, ενώ εργαζόμενοι σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, στον ‘Άγιο Σάββα’, καταγγέλλουν ΕΔΕ από τη Διοικήτρια επειδή τρεις γιατροί αρρώστησαν με κορονοϊό. Είναι αλήθεια ότι αρκετά τμήματα του νοσοκομείου έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο εξαιτίας συρροής κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα.

Οι εργαζόμενοι, οι ήρωες της πρώτης γραμμής, όπως τους χαρακτηρίζει και η ίδια η κυβέρνηση – «δείχνουν» τη διοίκηση ως υπεύθυνη για τη διασπορά του κορονοϊού στο νοσοκομείο αφού, όπως υποστηρίζουν, ούτε επαρκείς προσλήψεις έχουν γίνει, ούτε μέτρα για την ενίσχυση των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων έχουν ληφθεί, ούτε τα τεστ είναι υποχρεωτικά στο προσωπικό. Η διοικήτρια του Νοσοκομείου και οι πολιτικοί της προϊστάμενοι οφείλουν να δώσουν άμεσα πειστικές απαντήσεις για τις δικές τους διαχειριστικές ανεπάρκειες και να πάψουν να στοχοποιούν τους εργαζομένους. Η απόσταση από το χειροκρότημα στην ΕΔΕ δεν ήταν ποτέ τόσο μικρή».