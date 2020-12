Υγεία - Περιβάλλον

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: το σχέδιο για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα (βίντεο)

Που, πως και πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Ποιες ομάδες πληθυσμού θα έχουν προτεραιότητα. Σε πόσες δόσεις θα χορηγηθούν τα σκευάσματα. ​

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Την δεύτερη εβδομάδα του Ιανουάριου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα θα έχει παραλάβει έως τότε 500.000 με 600.000 δόσεις από το εμβόλιο της PPfizer και δυο εβδομάδες μετα άλλες 200.000 δόσεις από την Moderna.

Οι ετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για την ασφαλή αποθήκευση των εμβολίων στα 14 ειδικά ψυγεία βαθειάς ψύξης, από τα οποία τα 7 έχουν ήδη παραληφθεί.

Τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα έχουν ήδη αρχίσει να “στήνονται”. Σε αυτά, θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές αίθουσες που θα λειτουργούν ταυτόχρονα. Η κάθε αίθουσα θα υποδέχεται 1 άτομο ανά δέκα λεπτά, δηλαδή θα μπορούν να εμβολιάζονται 3 άτομα ταυτόχρονα.

Πρώτα θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί υπάλληλοι, στη συνέχεια οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι σε γηροκομεία, άτομα σε κέντρα ειδικής φροντίδας και σιγά-σιγά ο υπόλοιπος πληθυσμός.

Ο εμβολιασμός των πολιτών θα γίνει σε δύο δόσεις, μεταξύ των οποίων θα μεσολαβούν περίπου 30 ημέρες.

Όπως δηλώνει ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Καθηγητής Φαρμακολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, «αν αρχίσουμε να εμβολιάζουμε τον Ιανουάριο τότε η ανοσία θα αρχίσει να φαίνεται τέλος Φεβρουάριου με αρχές Μαρτίου».

Η χώρα μας θα λάβει συνολικά 25 εκ. δόσεις. Στόχος είναι να εμβολιάζονται κάθε μήνα 2.εκατομμύρια πολίτες και ως τον Ιούνιο να έχει εμβολιασθεί το 70% του πληθυσμού.

Η έως τώρα εμπειρία των 3 «δυτικών» εμβολίων δείχνει ότι δεν έχουν σοβαρές παρενέργειες και είναι ασφαλή.

Ως προς την ανοσία και πόσο διαρκεί, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες μελέτες που να δίνουν απαντήσεις.

Ο εμβολιασμός θα είναι δωρεάν και δεν θα είναι υποχρεωτικός.

Οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού διαδικτυακά, σε τηλεφωνικό κέντρο ή ακόμα και στέλνοντας sms, ενώ όσοι εγγραφούν στο σύστημα της άυλης συνταγογραφησης θα λάβουν ειδοποίηση για το πότε θα εμβολιαστούν.