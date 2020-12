Πολιτισμός

“Ευρω-χαστούκι” στον Ερντογάν για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδίκη απο το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τι αναφέρει η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, Ντόρα Μπακογιάννη.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καταδίκασε την κίνηση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί.

Η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας Ντόρα Μπακογιάννη σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο αναφέρει ότι τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή αντιπροσωπεία εδώ και μήνες ευαισθητοποιούν και κινητοποιούν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την αξία της Αγιάς Σοφιάς, ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, συμβόλου θρησκευτικής ελευθερίας και ειρηνικής συνύπαρξης πολιτισμών, θρησκειών και λαών.

«Στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η μονομερής απόφαση της Τουρκίας καταδικάστηκε ως απαράδεκτη και ακατανόητη, ως μία κίνηση διχασμού και διακρίσεως που αντιβαίνει σε όλες της αρχές του Συμβουλίου.

Η Ευρώπη στέκεται απέναντι στην Τουρκία και τη συστηματική πολιτική παραβίασης δημοκρατικών αρχών και αξιών», προσθέτει η κ. Μπακογιάννη.

Εισήγηση για το θέμα είχε προηγηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση από τη βουλευτή της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή ενώ το προηγούμενο διάστημα και κατά την ψηφοφορία το θέμα στήριξε ο επίσης βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Ευριπίδης Στυλιανίδης ο οποίος τόνισε πως η Αγία Σοφία δεν είναι μόνο το διαχρονικό σύμβολο της Οικουμενικής Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο συνάντησης, συνεννόησης και αλληλοσεβασμού μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, πολιτισμών, λαών και εθνών.

«Είναι ένα μοναδικό προστατευμένο μνημείο της UNESCO που από το 1934 με το Προεδρικό Διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ ως Μουσείο, αποτέλεσε σημείο αναφοράς και διδαχής για όλο τον Κόσμο. Η Αγία Σοφία ως Μουσείο ήταν η Απάντηση στις θεωρίες περί Σύγκρουσης των Πολιτισμών και Περί Πολέμου μεταξύ του Ισλάμ και της Χριστιανοσύνης», πρόσθεσε τονίζοντας πως η μετατροπή της σε Τζαμί καταστρέφει αυτό το συμβολισμό και ενισχύει τον ακραίο Φονταμενταλισμό, τον Εθνικισμό και κάθε άλλη διχαστική θεωρία από όπου κι αν προέρχεται. «Υπονομεύει την ανοχή στη διαφορετικότητα, τον αλληλοσεβασμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικότερα τις Αξίες που υπηρετεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ζητούμε να αποκατασταθεί αυτή η αστοχία που θίγει τη διεθνή εικόνα και της ίδιας της Τουρκίας και προσβάλει τον παγκόσμιο πολιτισμό», επισήμανε ο κ. Στυλιανίδης.

Παράλληλα σημείωσε ότι η Ελλάδα επιμένει σε λογικές που δεν διχάζουν και δεν πυροδοτούν συγκρούσεις και αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Μεγάλου Τζαμιού στην Αθήνα, στην αδειοδότηση πάνω από 10 τεμένων στην Αττική, στη συντήρηση περισσότερων από 250 στη Θράκη και στη λειτουργία πάνω από 400 Οθωμανικών Μνημείων ως Μουσεία ή Πολιτιστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

«Ζητούμε και ελπίζουμε να πράξει το ίδιο και η Τουρκική Κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν, εναρμονιζόμενη με τις Αξίες και τα Προτάγματα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα οποία όλοι μαζί αγωνιζόμαστε», πρόσθεσε.