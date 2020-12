Πολιτική

Κορονοϊός: Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τον εμβολιασμό στην Ελλάδα

Επί τάπητος το σχέδιο, οι προτεραιότητες και η εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού. Αποκάλυψη του ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει, στις 12:00, σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο το σχέδιο για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα και την εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης και ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης.

Την Παρασκευή, ο ΑΝΤ1 αποκάλυψε όλο το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Όλα αυτά, ενώ οι επιστήμονες ειναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι, καθώς δεν βλέπουν να "σπάει" η αλυσίδα μετάδοσης του ιού.

