Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα στον ΑΝΤ1: Εορτές με φίλους μόνο φορώντας μάσκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η Δ/ντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία» για το αυξημένο ιικό φορτίο και τον τρόπο που πρέπει να περάσουμε όλοι την περίοδο των Χριστουγέννων