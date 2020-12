Οικονομία

Στρατινάκη στον ΑΝΤ1: πότε θα πληρωθεί το επίδομα αναστολής σύμβασης και το Δώρο Χριστουγέννων

Τι λέει η Γ.Γ. του Υπ. Εργασίας για τις ημερομηνίες και το ύψος των ποσών που θα καταβληθούν στους δικαιούχους. Νέες διευκολύνσεις για υπαγωγή στο επίδομα ανεργίας.

«Στις 11 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η πληρωμή των επιδομάτων των 800 ευρώ ή αναλογικά το ποσό για όσους ήταν σε αναστολή σύμβασης λιγότερες ημέρες τον Νοέμβριο, καθώς στις 7 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων από τους εργοδότες ή και τους ίδιους τους εργαζόμενους», είπε στον ΑΝΤ1 η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας.

Όπως είπε η Άννα Στρατινάκη, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», «πολλές επιχειρήσεις εστίασης που ήταν ανοικτές για τις υπηρεσίες delivery ή καταστήματα που διαθέτουν και e-shop που λειτουργούσε τον Νοέμβριο, έχουν επιλέξει να κάνουν ενιαία δήλωση έως τις 7 Δεκεμβρίου, για αυτό δεν έχει καταβληθεί ακόμη το επίδομα σε πολλούς εργαζόμενους τους»

Η Γ.Γ. του Υπ. Εργασίας είπε ότι το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί “κανονικά” στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ένα μέρος του ποσού, περίπου το 1/8 του ποσού για εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης θα καταβληθεί τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί.

Η κ. Στρατινάκη ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν ήδη και θα υπάρξουν και νέες διευκολύνσεις για πολλές κατηγορίες εργαζομένων, ώστε να τύχουν βοήθειας από τα διαθέσιμα μέσα του Κράτους, όπως η επιδότηση ανεργίας, ακόμη και με μείωση των κριτηρίων υπαγωγής όπως πχ. το ελάχιστο όριο ενσήμων.

΄Έτσι, θα δοθεί λύση και σε περιπτώσεις όπως του κ. Σαραφίδη, ο οποίος όπως κατήγγειλε έχει μείνει χωρίς δουλειά, όμως λόγω του καθεστώτος υπό το οποίο εργαζόταν δεν δικαιούται να πάρει το επίδομα ανεργίας ούτε δύναται να λάβει το επίδομα των 534 ευρώ: