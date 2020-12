Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρωσία: Ξεκίνησε η διανομή του Sputnik V - Ποιοι δεν θα κάνουν το εμβόλιο

Ποιες κατηγορίες πληθυσμού έχουν αποκλείσει οι ειδικοί και για ποιους λόγους.

Οι αρχές της Μόσχας άρχισαν να διανέμουν σήμερα το εμβόλιο κατά του κορονοϊού Sputnik V, ανακοίνωσε το κλιμάκιο που έχει αναλάβει τη διαχείριση της πανδημίας για τη ρωσική πρωτεύουσα.

Το κλιμάκιο επεσήμανε ότι το ρωσικό εμβόλιο θα είναι αρχικά διαθέσιμο για τους γιατρούς και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς λειτουργούς διότι κινδυνεύουν περισσότερο να εκτεθούν στην covid-19.

«Εργάζεστε σε σχολείο και έχετε προτεραιότητα να λάβετε το εμβόλιο κατά της covid-19 δωρεάν», έγραφε το μήνυμα που έλαβε στο κινητό του ένας Μοσχοβίτης, καθηγητής σε δημοτικό σχολείο, νωρίς σήμερα το πρωί.

Η Μόσχα αποτελεί επίκεντρο της επιδημίας του κορονοϊού στη Ρωσία, με τις αρχές να ανακοινώνουν 7.993 νέα κρούσματα covid-19 το προηγούμενο 24ωρο, αριθμός πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τα περίπου 700 που αναφέρονταν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Τις πρώτες πέντε ώρες 5.000 άνθρωποι εγγράφηκαν για να εμβολιαστούν –δάσκαλοι, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, αυτοί που σήμερα ρισκάρουν περισσότερο τις ζωές και την υγεία τους», έγραψε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν στο προσωπικό του ιστολόγιο.

Δεν μπορούν να εμβολιαστούν όσοι έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, οι έγκυες και όσοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, αλλά και όσοι είναι άνω των 60 ετών.

Η Ρωσία έχει αναπτύξει δύο εμβόλια κατά του κορωνοϊού, το Sputnik V και ένα ακόμη το οποίο αναπτύχθηκε από το ινστιτούτο Vector της Σιβηρίας. Η τρίτη φάση των δοκιμών και των δύο δεν έχει ολοκληρωθεί.

Επιστήμονες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την ταχύτητα με την οποία εργάστηκε η Ρωσία, δίνοντας έγκριση για τα εμβόλια και ξεκινώντας μαζικούς εμβολιασμούς προτού ολοκληρωθεί η τρίτη φάση των δοκιμών για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Το εμβόλιο Sputnik V χορηγείται σε δύο δόσεις, που απέχουν 21 ημέρες η μία από την άλλη.

Η Μόσχα έκλεισε στα τέλη Μαρτίου όλους τους δημόσιους χώρους, περιλαμβανομένων των πάρκων και των καφέ, προκειμένου να ανασχέσει την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού. Ωστόσο οι περιορισμοί χαλάρωσαν στα μέσα Ιουνίου.

Συνολικά χθες στη Ρωσία καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορωνοϊού, με 28.782 νέες μολύνσεις το προηγούμενο 24ωρο, έναντι 27.403 που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στη χώρα σε 2.431.731.

Εξάλλου το προηγούμενο 24ωρο οι αρχές καταμέτρησαν 508 νέους θανάτους λόγω κορωνοϊού, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη Ρωσία να ανέρχεται σε 42.684.