Κυριαρχικά δικαιώματα στο Καστελλόριζο “βλέπουν” οι Τούρκοι

Επικοινωνία Δένδια - Ντριάν για την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν (Jean-Yves Le Drian) είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ενόψει του επικείμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Γαλλίας συζήτησαν για την τουρκική παραβατικότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter.

Η Άγκυρα, πάντως,κλιμακώνει τις προκλήσεις, πριν από την κρίσιμη Σύνοδο της ΕΕ. Κάνει λόγο για κυριαρχικά δικαιώματα στο Καστελόριζο, τα οποία - όπως σημειώνει - δεν θα εγκαταλείψει ακόμη και με την επιβολή κυρώσεων.

«Η Ελλάδα, ως το κακομαθημένο τέκνο της Ευρώπης, αποσκοπεί στην πρόκληση κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας με βάσης τους [ελληνικούς] μαξιμαλιστικούς και παράνομους ισχυρισμούς περί των θαλασσίων συνόρων και του εναεριού χώρου» αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής.

«Καμία κύρωση δεν πρόκειται ποτέ να κάνει την Τουρκία να απεμπολήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Καστελλόριζο ή τον εναέριο χώρο των 10 ναυτικών μιλίων» στην ίδια ανακοίνωση η Άγκυρα και προσθέτει ότι «η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει διάλογο άνευ όρων με την Τουρκία το ταχύτερο δυνατό».

Η Τουρκία με νέα NAVTEX προανήγγειλε και ασκήσεις με πυρά για την ερχόμενη Δευτέρα, σε περιοχή νότια της Κρήτης.