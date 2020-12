Κόσμος

Έκαψε ζωντανούς ένα νεογέννητο μωρό και τους γονείς του

Δεν μπόρεσαν να τους σώσουν οι γείτονες, που προσέτρεξαν να βοηθήσουν.

Μια 46χρονη γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρεις φόνους και εμπρησμό κατοικίας.

Πρόκειται για την Jenny Hayes από το Fawkner, που προφυλακίστηκε και θα οδηγηθεί και πάλι ενώπιον της δικαιοσύνης τον προσεχή Μάρτιο.

Η Jenny Hayes κατηγορείται ότι πυρπόλησε ένα σπίτι στο Point Cook, με αποτέλεσμα να χαθούν τρεις ζωές. Συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι και το νεογέννητο μωρό τους βρήκαν τραγικό θάνατο όταν σπίτι τους τυλίχτηκε στις φλόγες.

Η Abbey Forrest, 19 ετών, ο σύντροφός της Inderpal Singh, 28 ετών, και η κόρη τους Ivy, ηλικίας μόλις τριών εβδομάδων, βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Point Cook, που καταστράφηκε ολοσχερώς.

Γείτονες προσπάθησαν απεγνωσμένα να σπάσουν ένα παράθυρο στον επάνω όροφο με τσεκούρι για να απελευθερώσουν το ζευγάρι, που είχε εγκλωβιστεί και ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια.

Αλλά δεν τα κατάφεραν. Το παράθυρο ήταν ασφαλείας και η αγριότητα της φωτιάς κατέστρεψε το σπίτι μέσα σε λίγα λεπτά.

Πιστεύεται ότι η Jenny Hayes γνώριζε τουλάχιστον ένα από τα μέλη της άτυχης οικογένειας αλλά στο δικαστήριο δεν αναφέρθηκε ποια μπορεί να ήταν η σχέση τους.

