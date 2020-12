Κοινωνία

Εξαφάνιση 19χρονης: Ραγδαίες οι εξελίξεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που στρέφονται οι έρευνες των Αρχών. Τι δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειάς της.

Μεγαλώνει η αγωνία για την 19χρονη Άρτεμις τα ίχνη της οποίας χάθηκαν πριν από 50 ημέρες. Το τελευταίο στίγμα που έδωσε το κινητό της ήταν στην Καντζα. Έκτοτε αγνοείται.

"Σίγουρα η Άρτεμις βρίσκεται κάπου χωρίς τη θέληση της. Εμείς έχουμε εξετάσει μέχρι και το στίγμα εκεί που έχει κλείσει το κινητό. Από 16 Οκτωβρίου όμως δεν έχουμε κάποια πληροφορία που θα μας πουν που είναι η Αρτεμις", δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας, Αναστάσιος Ντούγκος.

Όπως αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της η Real News της Κυριακής μετά τις άκαρπες έρευνες της αστυνομίας στο κεντρο της Αθήνας για

τον εντοπισμό της νεαρής κοπέλας οι Αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του κοριτσιού.

"Αγωνιά η οικογένεια κάθε μέρα περιμένει να δει το παιδί της. Ειναι πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες για την οικογένεια δεν έχει σταματήσει να ψάχνει το παιδί", προσθέτει ο κ. Ντούγκος.

Μία νέα πληροφορία που ανέφερε ότι η Άρτεμις εθεάθη στον Βόλο κινητοποιησε τις αρχές και τον δικηγόρο της οικογένειας ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην πόλη.

"Μέχρι στιγμής οποιαδήποτε πληροφορία φτάνει σε μένα προσωπικά ή στην οικογένεια προσπαθούμε να τις εξετάσουμε αλλά μέχρι στιγμής είναι όλα αρνητικά", σημειώνειο Αναστάσιος Ντούγκος.

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται και οι έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τα μηνύματα που είχε δεχθεί ο αδερφός της 19χρονης και με τα οποία ο αποστολέας ζητούσε 5.000 ευρώ για να την αφήσει ελεύθερη.