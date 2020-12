Κοινωνία

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ελεύθεροι οι προσαχθέντες δικηγόροι

Η αντίδραση των δύο δικηγόρων που προσήχθησαν το πρωί στα Εξάρχεια.

Ελεύθεροι είναι οι δικηγόροι Θανάσης Καμπαγιάννης και Κώστας Παπαδάκης που προσήχθησαν νωρίτερα μαζί με άλλους πολίτες στην ΓΑΔΑ για παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό.

Οι δύο δικηγόροι προσήχθησαν το μεσημέρι με άλλους από το κέντρο της Αθήνας, όπου πολίτες, φορείς και συλλογικότητες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο που έπεσε νεκρός σαν σήμερα πριν δώδεκα χρόνια ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος χτυπημένος από σφαίρα αστυνομικού , για απότιση φόρου τιμής .

Στην συνέχεια οδηγήθηκαν στην ΓΑΔΑ από όπου με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με δήλωση του κ. Παπαδάκη: "Απαγγέλθηκε κατηγορία , σχηματίστηκε δικογραφία και κλήθηκα σε απολογία αφού είχα συλληφθεί από τις 12.30 από την αστυνομία για το αδίκημα 285 ΠΚ. Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν στο κείμενο της απολογίας η παραπάνω διαδικασία έγινε μετά από συνεννόηση της αστυνομίας με τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης κ. Σπυρόπουλο , ο οποίος έδωσε εντολή να αφεθώ ελεύθερος λόγω ειδικής δωσιδικίας".

Οι δύο νομικοί, ζήτησαν την ποινική και πειθαρχική δίωξη του Αττικάρχη και παντός άλλου υπευθύνου τους οποίους καταγγέλλουν για την "παράνομη σύλληψή τους και την παραβίαση μέτρων κατά του κορονοϊού καθώς στον ίδιο χώρο κράτησης υπήρχαν 80 άτομα μαζί και οι αστυνομικοί οι οποίοι με τα ίδια γάντια ερευνούσαν τα πράγματά τους".