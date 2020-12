Οικονομία

Ουρές στα καταστήματα με εποχικά είδη (βίντεο)

Τι λένε οι καταναλωτές που έσπευσαν να προμηθευτούν στολίδια και διακοσμητικά, από τα 110 καταστήματα που άνοιξαν σήμερα.

Ανέβασαν ρολά τα καταστήματα πώλησης χριστουγεννιάτικων ειδών σε όλη την χώρα, με τους πρώτους πελάτες να κάνουν την εμφάνισή τους και να περιμένουν υπομονετικά στην ουρά προκειμένου να προμηθευτούν έλατα, χριστουγεννιάτικες μπάλες, διακοσμητικούς Άι Βασίληδες, πολύχρωμα λαμπιόνια αλλά και ...μάσκες με εορταστικό τύπωμα.

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών είναι τα πρώτα που λειτουργούν και πάλι, ύστερα από περίπου πέντε εβδομάδες καραντίνας και επιβολής περιοριστικών μέτρων. Οι βιτρίνες είναι στολισμένες και φωτεινές, σε μία προσπάθεια να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2021.

Οι περισσότεροι από τους πελάτες που βρέθηκαν στα καταστήματα γνώριζαν από πριν τι θα αγοράσουν για να στολίσουν τα σπίτια τους, ενώ κάποιοι επέλεξαν τις πρωινές ώρες ώστε να αποφύγουν κάθε ενδεχόμενο συνωστισμού. Ωστόσο, λόγω των μέτρων προστασίας που ισχύουν για τον περιορισμό της πανδημίας παρατηρήθηκαν και ουρές, καθώς η αναλογία των ατόμων που μπορούν να εισέλθουν εντός του καταστήματος πηγαίνει ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα.

Σημειώνεται πως φέτος στα καταστήματα χριστουγεννιάτικων ειδών υπάρχουν και «νέα είδη», καθώς αυτό επιτάσσει ο κορονοϊός και δεν είναι άλλα από μάσκες με χριστουγεννιάτικα τυπώματα, για μικρούς και μεγάλους.

Οι κανόνες λειτουργίας των εποχικών καταστημάτων είναι προσαρμοσμένοι στα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από την Πολιτεία για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Για τη μετάβασή τους, οι πολίτες στα μαγαζιά με χριστουγεννιάτικα είδη θα πρέπει να αποστέλλουν sms στο 13033 με την επιλογή 2 ή να φέρουν αντίστοιχο συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης.

Τα εποχικά καταστήματα, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας, θα είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ, με τη χρήση μάσκας να είναι υποχρεωτική για όλους, υπαλλήλους και πελάτες, ενώ η αναλογία των ατόμων εντός του καταστήματος είναι 4 άτομα στα 100 τ.μ. και επιπλέον ένα άτομο ανά 15 τ.μ.