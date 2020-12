Αθλητικά

Ολυμπιακός: νέο συμβόλαιο με τον Αλ Αραμπί

Ο Αραμπί αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2019 και το προηγούμενο συμβόλαιό του είχε διάρκεια μέχρι το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί για την επέκταση της συνεργασίας τους. Ο Μαροκινός σταρ έχει βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2022, με αυξημένες απολαβές.

Ο μάνατζερ του ταξίδεψε στην Αθήνα και ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά. Ο Αραμπί αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2019 και το προηγούμενο συμβόλαιό του είχε διάρκεια μέχρι το προσεχές καλοκαίρι.

Με τους ερυθρόλευκους έχει αγωνιστεί σε 65 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας σκοράρει 36 γκολ και έχοντας μοιράσει οκτώ ασίστ. Τη φετινή σεζόν έχει φτάσει, έως τώρα, τα οκτώ γκολ στο πρωτάθλημα.